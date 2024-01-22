غرامة موجعة في انتظاره.. الإطاحة بشخص بحوزته 47 سمكة "قرش الشعاب" بغرض البيع

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ضبط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مواطنًا في المنطقة الشرقية بحوزته 47 سمكة قرش من نوع "قرش الشعاب" ذي الطرف الأسود لغرض البيع.





عقوبة بيع "قرش الشعاب" 40 ألف ريال:





قرود البابون

شروط استدامة الحلول بعد الانتهاء من المعالجة



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وشدد المركز على أن قرش الشعاب محظور صيده، وعقوبة ذلك تصل إلى 40,000 ريال للكائن الواحد، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإيقاف المخالف وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.ويؤكد المركز متابعته لجميع المخالفات المتعلقة بالحياة الفطرية، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد 19914 أو من خلال منصة فطري.في وقت سابق، نظّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ورشة عمل تحت عنوان "برنامج تقييم الأضرار والمعالجات المتكاملة والمستدامة لتزايد أعداد قرود البابون".وجاء تنظيم الورشة بهدف استعراض آخر مستجدات برنامج معالجة تزايد أعداد قرود البابون الذي أطلقه المركز، بعد الانتهاء من دراسة وتقييم وحصر الأعداد والبؤر، ووضع خط الأساس، وإنهاء أغلب مراحل المعالجة في المناطق المتضررة وهي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، في ظل حرصه على حشد الجهود الوطنية لاستمرار التعاون وطرح المقترحات لاستدامة الحلول.وانطلقت الورشة بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، استعرض فيها منهجية المركز في معالجة المشكلة، موضحًا أن عمق المشكلة، وامتدادها لأكثر من أربعة عقود، وتعدد أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، جعل من الضروري أن تكون المعالجة جذرية، ومرتكزة على أسس علمية ترشدنا إلى حلول شاملة ومستدامة.وقال إن المركز، وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، تصدى لهذه المشكلة بدءًا بمرحلة الدراسة التي وفرت لنا، بعد انتهائها، خط أساس صلب استطعنا الانطلاق منه لمرحلة المعالجة التي قطعنا فيها شوطًا كبيرًا، حيث بدأ المواطنون بملاحظة الفرق بعد معالجة مئات البؤر في المناطق المتضررة.وبين الرئيس التنفيذي أن استدامة الحلول بعد الانتهاء من المعالجة، تتطلب استمرار المراقبة، ومكافحة الأسباب، وإعادة التوازن البيئي والاستمرار في الحملات التوعوية، وثمّن دور العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وتعاون المواطنين مؤكدًا أهمية الشراكة وتكامل الأدوار في نجاح البرنامج.



