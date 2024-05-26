عاجل.. محاولة الغش 3 مرات تحرم الطالب من دخول الاختبارات لبقية المواد

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حذرت وزارة التعليم، الطلاب من أية محاولة للغش خلال الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث التي ستنطلق في 4 يونيو القادم.

ونبهت إلى أن عقوبات الغش تصل إلى الحرمان من دخول الاختبارات.

وتضمنت المذكرة التفسيرية والتنفيذية للائحة تقويم الطالب، الإجراءات المترتبة على ضبط الطالب متلبسًا بالغش في الاختبارات.





-الالتفات المتكرر والغش الشفوي



-إذا ثبت غش الطالب للمرة الأولى في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني



ينذر الطالب في المرة الأولى، وعند تكرار المحاولة ينقل الطالب من مكانه إلى مكان آخر في قاعة الاختبار.وعند تكرار المحاولة تسحب ورقة إجابة الطالب، ويعد محضر بالحالة على أن يُوقّع من الملاحظ ويعتمد من رئيس اللجنة.يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، وتلغى درجة السؤال، أو الأسئلة التي ثبت غشه، فيها ويُعطى صفرا في ذلك السؤال، ويُؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك.





-تكرار غش الطالب للمرة الثانية في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني



-تكرار غش الطالب للمرة الثالثة في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني



الغش الجماعي



يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، وتسحب ورقة إجابته، ويلغى اختباره في المادة التي غش فيها، ويعد مكملاً مع الاحتفاظ له بدرجات أعمال للمرة الثانية في السنة.وإذا كان الغش في الدور الثاني للمرحلة المتوسطة، فيلغي اختباره وتتاح له إعادة اختبار المادة مع الغائبين بعذر في بداية العام، أما الطالب في المرحلة الثانوية فيعد مكملاً ويسمح له باختبار المادة في موعد اختبار الدور الثاني، أو موعد اختبار مواد الحمل، ويدون في كشوفات النتائج كلمة (غاش) في حقل درجة اختبار الفصل الذي وقع فيه الغش.يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، ويحرم الطالب من دخول الاختبار في بقية المواد التالية في جدول الاختبار بعد موافقة مكتب التعليم، وتدون ملاحظة في خانة الملاحظات (حرم من دخول اختبار بقية المواد لتكرار ارتكابه للغش).حددت وزارة التعليم، الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال الغش الجماعي، على النحو التالي:-حصر الأوراق التي يشتبه فيها.-يحرر محضر من اللجنة الإدارية المختصة بشهود الحالة معتمدًا من مدير المدرسة مع التحفظ على النتيجة لحين البت فيها.-رفع المحضر إلى مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسـة لإجراء تحقيق عاجل للبت في ذلك وإصـدار العقوبة للمتسبب.إذا ثبت أن المتسبب في الغش طالب يلغى اختباره في تلك المادة أو المواد، ويعد مكملًا، أما إذا حدثت ذلك في الدور الثاني للمرحلة المتوسطة، فيلغى اختباره وتتاح إعادة هذه المادة مع الغائبين بعذر في بداية العام.أما الطالب في المرحلة الثانوية فيعد متعثرًا، ويسمح له باختبار المادة في موعد مواد التعثر، أما بقية الطلاب فيعاد الاختبار لهم في المادة أو المواد التي حدث فيها الغش مباشرة بعد الانتهاء من اختبار جميع المواد.





التعديل على ورقة الطالب



-يعد محضر من اللجنة الإدارية ويُعتمد من قبل مدير المدرسة ومشرف الاختبارات.-يُحقّق مع المتسبب ويُطبّق بحقه ما نصّت عليه لائحة تأديب الموظفين.إذا ثبت أن للطالب صلة بذلك تُلغى درجة اختباره.