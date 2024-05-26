بـ 4.5 مليارات ريال.. تدشين 121 مشروعًا زراعيًا وبيئيًا ومائيًا بمنطقة مكة

تحت
رعاية أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، دشّن ووضع
حجر الأساس نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود لـ
121 مشروعاً مائيًا وبيئيًا وزراعيًا في منطقة مكة المكرمة.
تدشين
121 مشروعًا زراعيًا وبيئيًا ومائيًا بمكةوحسب "الإخبارية"
فإن المشروعات تتنوع ما بين البيئية والمائية والزراعية، حيث حظيت محافظة جدة
بثلاثة مشاريع.
وأفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المشاريع تتضمن 7 مشاريع لتوزيع المياه في منطقة مكة بقيمة 378 مليون ريال، مبينة أن المشاريع تتضمن تنفيذ شبكات للمياه في مكة ومحافظتي جدة وأضم بأطوال تزيد على 315 كيلومترًا.
ونفذت هيئة المياه مشروعًا لاستبدال التقنيات ذات العمر الافتراضي المنتهي لمحطة الشعيبة في مرحلتها الأولى، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع في المشاعر المقدسة.
تعزيز
التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية
وأقيم
حفل التدشين اليوم الأحد الموافق 26 من مايو 2024، بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين البنية التحتية المائية والبيئية والزراعية في المنطقة
فيديو | بأكثر من 4.5 مليارات ريال..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2024
مراسل #الإخبارية خالد ربيع: أمير مكة المكرمة يدشن 121 مشروعا زراعيا وبيئيا ومائيا في المنطقة#النشرة_الأولى pic.twitter.com/WUWW1OXaZc