بعد تعليق الدراسة في 6 مدارس بالمذنب.. صحة القصيم تطمئن الجميع

أ أ

أكدت صحة منطقة القصيم تعليقا على أنباء انتشار عدوى فيروس الإنفلونزا الموسمية، في إحدى مدارس المذنب، أنه لا يوجد ما يستدعي القلق،



صحة القصيم تطمئن الجميع اضافة اعلان



وأوضحت أن الحالات المسجلة هي رشح وعدوى موسمية بين طلاب ومعلمي المدرسة. وأكدت على أهمية أخذ اللقاح المضاد للأنفلونزا واتباع إجراءات الوقاية لمنع الإصابة وتخفيف الأعراض المرافقة للفيروس.



تحويل الدراسة عن بعد



وفي وقت سابق، قامت إدارة التعليم في محافظة المذنب بمنطقة القصيم بتحويل الدراسة في 6 مدارس إلى نظام "عن بُعد" لمدة ثلاثة أيام، بسبب تفشي عدوى فيروس الأنفلونزا الموسمية بين طلاب ومعلمي المدارس. تم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى خطاب وارد من مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالخرماء الشمالية.



وتضمن القرار تحويل الدراسة إلى نظام "عن بُعد" في ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية للبنين، والابتدائية الأولى والروضة بالخرماء الشمالية للبنات، ومتوسطة وثانوية الخرماء الشمالية للبنات. تم أيضًا تعقيم جميع المدارس التي تم إيقاف الدراسة فيها، بالإضافة إلى متابعة الوضع الصحي بواسطة الشؤون الصحية المدرسية. ومن المقرر استئناف الدراسة الحضورية مرة أخرى اعتبارًا من الأحد المقبل.



هذا ويعتبر الفيروس المنتشر في المدارس موسميًا، وتم تحويل الدراسة إلى نظام "عن بُعد" بناءً على زيادة أعداد المصابين بالعدوى.

وتم تسجيل حوالي 140 حالة إصابة في اليوم الأول و70 حالة في اليوم التالي، ووصل العدد إلى 300 حالة، بين الطلاب والمعلمين، وفقا لـ"عكاظ".



أعراض عدوى الإنفلونزا الموسمية



وتوضح الدكتورة زينة بخاري، استشارية الأنف والأذن والحنجرة، أن الأنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسي. يصاب الإنسان بهذه العدوى عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوثة به. تظهر أعراض الأنفلونزا بعد حوالي يومين من الإصابة، وتشمل الحمى، والسعال، والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف. قد يستمر السعال لمدة أسبوعين أو أكثر، وقد تسبب الإصابة بالأنفلونزا أعراضًا خطيرة أو حتى الوفاة، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر.





