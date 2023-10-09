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صحيفة تواصل الالكترونية

معلم ينقذ طالباً في جازان من الاختناق بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية

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إنقاذ طالب من الاختناق
أ أ
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بادر المعلم عبد الله شامي، بمتوسطة الأندلس في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، لإنقاذ حياة الطالب مهند الدربي طالب الصف الأول المتوسط خلال الحصة الدراسية بعد تعرضه إلى الاختناق بسبب قطعة بلاستيكية سدت مجرى التنفس.اضافة اعلان

المعلم يبادر لإنقاذ الطالب


وعلى الفور سارع المعلم عبدالله، وهو معلم لمادة الحاسب الآلي، لتقديم الإسعافات الأولية للطالب وتخليص مجرى التنفس من القطعة البلاستيكية.
وتمكن المعلم عبدالله بالفعل وبتوفيق الله من إنقاذ الطالب بعد أن بدأ يفقد الوعي بسبب انقطاع مجرى التنفس.

ردود الأفعال


ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للمعلم والطالب الذي تم إنقاذه أثناء تلقي الإسعافات الأولية بعد نقلهم للمستشفى لاتخاذ اللازم.
وأثنى رواد مواقع التواصل على جهود ومبادرة المعلم عبد الله شامي وعدم انتظاره لوصول سيارة الإسعاف وتمكنه من إنقاذ حياة الطالب بتوفيق الله.

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