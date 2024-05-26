44 في الأحساء.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 في الأحساء والصمان ووادي الدواسر والخرج والدمام، وأقلها 16 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 43 درجة في مكة وشرورة ومزدلفة والدهناء، و42 والرياض ومنى، و40 درجة في المدينة المنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 16، وطريف 17، وأبها 19 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.