44 في الأحساء.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء
ومناطق المملكة.
*
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44
في الأحساء والصمان ووادي الدواسر والخرج والدمام، وأقلها 16 درجات في السودة
بمنطقة عسير جنوب المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 43 درجة في مكة وشرورة ومزدلفة والدهناء، و42 والرياض ومنى، و40 درجة في المدينة المنورة.
*
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 16، وطريف 17، وأبها 19 درجة مئوية.