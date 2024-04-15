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بالفيديو..

غبار كثيف يحجب الرؤية على طريق الرياض القصيم السريع

غبار كثيف
غبار طريق الرياض القصيم
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على طريق الرياض القصيم السريع، وسط توقعات بهطول  أمطار وغبار ورياح نشطة على عدة مناطق.

غبار كثيف على طريق الرياض القصيماضافة اعلان

وأظهر المقطع، غبارا كثيفا تسبب في تدني الرؤية على الطريق وعرقلة حركة المرور بسبب عدم وضوح الرؤية على الطريق.
وكما ظهر في المقطع، تسببت موجة الغبار الكثيف والعوالق الترابية في تدني الرؤية الأفقية وحجب الرؤية لمسافة قصيرة على الطريق السريع.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

أمطار ورياح نشطة وغبار

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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