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شاهد.. جريان وتدفق السيول في أحياء الطائف ونجران

سيول نجران
سيول
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وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في أحياء الطائف ونجران، خلال الساعات الماضية.

سيول في الطائف ونجراناضافة اعلان

وأظهرت المقاطع، تجمعات من المياه وسيول هادرة في الطائف ونجران، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و الأوسط خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

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