برد شديد.. شاهد الثلوج تغطي محافظات ومراكز ومرتفعات تبوك

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استمرارًا للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة من الثلوج على محافظات منطقة تبوك. اضافة اعلان





تساقط الثلوج على محافظات ومراكز ومرتفعات تبوك



موجة باردة على منطقة تبوك



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت الثلوج منطق تبوك وتشملت محافظات "علقان و⁠الظهر وجبل اللوز و⁠القريات و⁠طريف".نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك ومحافظة تيماء.كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.