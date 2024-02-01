برد شديد.. شاهد الثلوج تغطي محافظات ومراكز ومرتفعات تبوك

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استمرارًا
للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة
من الثلوج على محافظات منطقة تبوك.
تساقط
الثلوج على محافظات ومراكز ومرتفعات تبوكوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت الثلوج منطق تبوك
وتشملت محافظات "علقان والظهر وجبل اللوز والقريات وطريف".
موجة
باردة على منطقة تبوكنبّه
المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها
تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك
ومحافظة تيماء.
كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرودعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
📍فيديو— طقس (@tqqs) February 1, 2024
ثلوج قرية جبل اللوز #ثلوج_تبوك
الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ
1 فبراير 2024م
📸 | @F_CCD1
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