الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

برد شديد.. شاهد الثلوج تغطي محافظات ومراكز ومرتفعات تبوك

GFOZYaoW8AAcSru
ثلوج تبوك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة من الثلوج على محافظات منطقة تبوك.اضافة اعلان

تساقط الثلوج على محافظات ومراكز  ومرتفعات تبوك

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت الثلوج منطق تبوك وتشملت محافظات "علقان و⁠الظهر وجبل اللوز و⁠القريات و⁠طريف".


موجة باردة على منطقة تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك ومحافظة تيماء.

كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".


وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

كم تبلغ قيمة الغرامة لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق؟.. "المرور" يوضح

عاجل.. طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة برد قوية تستمر حتى هذا الموعد

ننشر صلاحيات واختصاصات مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً

صفر مئوي في طريف.. انخفاض شديد بدرجات الحرارة اليوم بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

6767876 11:08 ص الخميس، 01 فبراير 2024

تساقط أمطار صباحية بين حزم الجلاميد وعرعر شمال المملكة (فيديو)

GFOoI3gXAAA80uf 9:11 ص الخميس، 01 فبراير 2024

اكتسى بالأبيض.. شاهد تساقط الثلوج على قمة جبل اللوز

57575 7:38 ص الخميس، 01 فبراير 2024

لا يُصدق.. شاهد قوة تساقط الثلوج على رحيب جنوب تبوك

تنزيل 4:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت

اقرأ أيضا

انتحال اسم الغير
11:17 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. انتحال الألقاب أو ارتداء الأزياء الخاصة جريمة.. تعرف على عقوبتها (فيديو)

6767876
11:08 ص الخميس، 01 فبراير 2024

تساقط أمطار صباحية بين حزم الجلاميد وعرعر شمال المملكة (فيديو)

أهم 10
10:30 ص الخميس، 01 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي وتقديم موعد الاختبارات إلى هذا الموعد

مساند العمالة المنزلية
10:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

1020239131943131323133
2:07 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الخدمة

GFPSVj7XUAADRC6
1:18 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة برد قوية تستمر حتى هذا الموعد

التقاط
7:53 ص الخميس، 01 فبراير 2024

"السديس" في خطبة صلاة الاستسقاء: لا تيأسوا ولا تقنطوا وأبشروا واستبشروا بالخير (بث مباشر)

مؤسسة-مسك-1200x900
12:31 م الخميس، 01 فبراير 2024

راتب وتأمين طبي.. "مسك" تبدأ تدريبًا منتهي بالتوظيف الفوري لمختلف التخصصات

مطور عقاري - العقارات - القيمة المضافة
12:25 م الخميس، 01 فبراير 2024

ننشر صلاحيات واختصاصات مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"

أمطار غزيرة بالرياض
12:19 م الخميس، 01 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً