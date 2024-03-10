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على مساحة 754 ألف متر.. بدء أعمال تنفيذ حديقة العروبة في الرياض

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تنفيذ حديقة العروبة في الرياض
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أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء أعمال تنفيذ حديقة العروبة إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض ضمن أعمال برنامج "الرياض الخضراء".اضافة اعلان

بدء أعمال تنفيذ حديقة العروبة في الرياض

وأوضحت أن الأعمال الإنشائية بدأت في المشروع الذي تبلغ مساحته 754 ألف متر مربع، وتتميز الحديقة بموقعها الحيوي على تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق العروبة، ما يتيح للسكان سهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء المدينة.
 وتسهم الحديقة في رفع مستوى جودة الحياة وإتاحة أماكن ترويحية للسكان والزوار وتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميًا.

أفضل الأفكار والتصاميم بشكل يحقق الاستدامة

كما تم اعتماد تصميم الحديقة الفريد بمواصفات عالمية من بين عدة تصاميم تم تقديمها من قبل 6 متسابقين عالميين شاركوا في المسابقة التي أقيمت لطرح أفضل الأفكار والتصاميم بشكل يحقق الاستدامة ويوافق معايير البيئة.
ويتميز التصميم بوجود مسار بانورامي بطول 3 كيلومترات وارتفاع 12 مترًا يوفر إطلالة على معالم المدينة.
 كما يراعي التصميم توظيف التقنيات الحديثة، الذي تنسجم الطبيعة فيه مع التقنية لتمنح الزوار تجربة تفاعلية باستخدام الواقع المعزز.

 زراعة 600 ألف شجرة وشجيرة

ومن المقرر أن يتم زراعة 600 ألف شجرة وشجيرة تغطي 65% من مساحة الحديقة، وتنفيذ مسطحات مائية دائمة تم توظيفها في مراحل التصميم مع وادي الليسن الذي يمر عبر الحديقة، ومسارات للمشي بطول 14 كم.
 كما تضم الحديقة مدرجات خضراء وساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات والمهرجانات، ومرافق رياضية تخدم مختلف الفئات العمرية.

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