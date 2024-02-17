بردية تقتلع الخيام بالرياض وتصيب الإبل بكسور

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من الدمار الذي لحق بعزبة أبوعبدالرحمن العصيمي نتيجة العاصفة البردية التي ضربت منطقة الحسي شمال العاصمة الرياض .



بردية تقتلع الخيام بالرياض:

بردية قوية على طريق الرياض:

ويظهر الفيديو حجم الدمار الذي تعرضت له العزبة ، حيث تسببت العاصفة القوية باقتلاع الخيام والاستاندات وسقوطها على السيارات ما ألحق ضررا بالغا بها .أيضا أسفرت العاصفة عن إصابة بعض الإبل بكسور وجروح نتيجة ارتطامها بالأرض و بالأسياج الحديدية.وفي وقت سابق، وبالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية قوية، أدت لكسر زجاج السيارات طريق "الرياض – القصيم" السريع.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كسرت البرديات، زجاج السيارات المارة بطريق "الرياض – القصيم" السريع، وسط أجواء باردة ورياح نشطة.