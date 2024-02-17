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بردية تقتلع الخيام بالرياض وتصيب الإبل بكسور

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بردية
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أظهر مقطع فيديو  تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من الدمار الذي لحق بعزبة أبوعبدالرحمن العصيمي نتيجة العاصفة البردية التي ضربت منطقة الحسي شمال العاصمة الرياض .اضافة اعلان

بردية تقتلع الخيام بالرياض:


ويظهر الفيديو حجم الدمار الذي تعرضت له العزبة ، حيث تسببت العاصفة القوية باقتلاع الخيام والاستاندات وسقوطها على السيارات ما ألحق ضررا بالغا بها .

أيضا أسفرت العاصفة عن إصابة بعض الإبل بكسور وجروح نتيجة ارتطامها بالأرض و بالأسياج الحديدية.

بردية قوية على طريق الرياض:


وفي وقت سابق، وبالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية قوية، أدت لكسر زجاج السيارات طريق "الرياض – القصيم" السريع.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كسرت البرديات، زجاج السيارات المارة بطريق "الرياض – القصيم" السريع، وسط أجواء باردة ورياح نشطة.

 

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