عاجل.. تقلبات جوية في الرياض و"الهلال الأحمر" يتخذ هذه الإجراءات العاجلة

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رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية.





التقلبات الجوية في الرياض



يأتي ذلك وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ والتأكد من تزودها بالوقود وكافة التجهيزات الضرورية، تجاوباً مع تحذيرات الجهات المختصة، وذلك نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الرياض.ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.يذكر أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (٩٩٧) وتطبيق أسعفني على مدار الـ ٢٤ ساعة.