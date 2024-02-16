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القبض على 4 مواطنين لاعتدائهم على شخصين بمكان عام في الرياض

فيديو
القبض على 4 مواطنين
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (4) مواطنين، ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتدائهم على شخصين في مكان عام.اضافة اعلان

إحالة الجناة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في مقطع فيديو عبر منصة إكس، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ألقت القبض على 4 مقيمين إثر مشاجرة جماعية بينهم.

وأوضح حساب الأمن العام عبر منصة "إكس"، أن المتهمين تم ضبطهم بعد مشاجرة جماعية بينهم.
وأضاف أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

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