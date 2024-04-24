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شرطة مكة تضبط مواطن تحرش بآخر

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على المواطن فيصل ماجد عوض المالكي لتحرشه بآخر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 3 أشخاص بالدمام:اضافة اعلان

قبضت شرطة المنطقة الشرقية على 3 أشخاص بمدينة الدمام، ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر، وتوثيق ذلك ونشره.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على امرأة:

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنها تمكنت من القبض على امرأة لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيًا مخالفًا للنظام.
إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة
وأضافت أنها ضبطت امرأة في مدينة الدمام؛ لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيًّا ذا مضامين وإيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.
وأكدت في الوقت نفسه، أنه تم إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها للنيابة العامة.

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