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عرض حياة الآخرين للخطر.. القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بتبوك

القبض على مواطن
القبض على مواطن بتبوك
أ أ
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قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري في مكان عام، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

الإحالة إلى النيابة العامةاضافة اعلان

وأوضح الأمن العام، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.


وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض، على المقيم من الجنسية اليمنية عمر عبدالنور عبدالوهاب، لتحرشه بامرأة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

القبض على مقيم في "الشرقية"

أيضا قبضت شرطة المنطقة الشرقية على المقيم من الجنسية الهندية جوبر حكيم نشا، لتحرشه بفتاة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تفاصيل التشهير في جرائم التحرش

وكانت الجهات الأمنية بالمملكة، قد كشفت في الآونة الأخيرة عن أسماء الموقوفين في جرائم التحرش، بموجب نظام جرائم مكافحة التحرش الذي أقره مجلس الوزراء عام 2018.

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