عرض حياة الآخرين للخطر.. القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بتبوك

قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري في مكان عام، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
الإحالة إلى النيابة العامةوأوضح الأمن العام، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
📹 | دوريات الأمن بمنطقة تبوك تقبض على شخص لإطلاقه النار في الهواء من سلاح ناري في مكان عام pic.twitter.com/aKmobhiO1H— الأمن العام (@security_gov) May 2, 2024
وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض، على المقيم من الجنسية اليمنية عمر عبدالنور عبدالوهاب، لتحرشه بامرأة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
القبض على مقيم في "الشرقية"
أيضا قبضت شرطة المنطقة الشرقية على المقيم من الجنسية الهندية جوبر حكيم نشا، لتحرشه بفتاة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.