الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على مكة والمدينة

انذار احمر - مكة - امطار - الارصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على عدة مناطق وأماكن وهي "مكة المكرمة والمدينة المنورة"، محذرا من تساقط غزير للأمطار.

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على مكة:اضافة اعلان


وفي مكة، أوضح أن بداية الإنذار اليوم في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر حتى العاشرة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وفي المدينة المنورة يبدأ الإنذار في الساعة السادسة مساء وينتهي في التاسعة، حيث تتساقط أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

مطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق


وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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