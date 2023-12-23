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عاجل.. 3000 وظيفة في انتظار المواطنين بمكة المكرمة

أسواق مكة
أسواق مكة
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يوفر توطين محلات ومتاجر وأكشاك أربعة أسواق مغلقة في مركزية مكة المكرمة أكثر من 3000 وظيفة للمواطنين على فترتين صباحية ومسائية.

توطين الوظائف بأسواق مكة:

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 وبحسب ما ذكرته "الرياض"، تمثل المنطقة المركزية في مدينة عالمية تمثل قبلة العالم الإسلامي مكة المكرمة والمحاذية للمسجد الحرام كأكبر منطقة تسوق فاخرة تجمع كبرى الشركات والعلامات التجارية في أربعة أسواق مغلقة ومتعددة الطوابق.

وأوضحت أن وجهة التسوق الأولى للحاج والمعتمر تعتبر في مواسم الحج ورمضان والعمرة والإجازات المدرسية.

متاجر التمور والذهب والفضة:



وأوضحت أن من أهم المحلات التي تنتظر التوطين بتوظيف المواطنين متاجر التمور والساعات والذهب والفضة والإكسسوارات والعطور والبخور والسبح والهدايا والسجاد والملابس والمطاعم والمقاهي وتحويل العملات والحلاقة.

ونوهت أن هناك حزمة أسباب جاذبة تجعل من أسواق المنطقة المركزية منها:
 1-القوة الشرائية الفريدة والمتولدة تباعاً لكل موسم.
2- مواسم منتظرة وحاشدة بحكم قدسية المكان الذي تتضاعف فيه الدرجات وديمومة مناسك الحج والعمرة.
3- عظمة الأزمنة التي من أيام وشهور فاضلة.
4- ارتفاع حجم الطلب حول أسواق مركزية مكة المكرمة إلى أسواق تعمل على مدار الساعة فهي لا تعرف التوقف أو التثاؤب.

مميزات توطين المحلات بمكة:



وتتجاوز مميزات توطين محلات أسواق المركزية هذه الحدود لتصل إلى تجاوز معضلة الدوام على فترتين صباحية ومسائية، في كثير من الأسواق المغلقة في المدن.
ومن مميزات وظائف المحلات التجارية بأسواق مركزية مكة المكرمة أنه على فترة من السابعة صباحاً إلى الثالثة عصراً ومن الثالثة عصراً إلى الحادية عشرة ليلاً وهاتين الفترتين مناسبة جداً للعناصر النسائية .

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