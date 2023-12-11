عاجل.. تفاصيل التقديم على 23 وظيفة بوزارة الدفاع في 5 مناطق بالمملكة

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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 23 وظيفة في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، تبوك، نجران، القصيم، المنطقة الشرقية)، لحملة (الدبلوم فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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الوظائف:



- فني تخطيط دماغ وأعصاب وعضلات.

- فني أشعة تشخيصية.

- فني صيدلي.

- طبيب نائب أول قسم الجهاز الهضمي.

- سكرتير طبي.

- طبيب أخصائي أول - قسم الأعصاب.

- طبيب أخصائي - جراحة الأطفال.

- مدير إدارة التمريض.

- وغيرها.





أماكن العمل :





- الرياض.

- تبوك.

- نجران.

- القصيم.

- المنطقة الشرقية.





طريقة التقديم:





- من خلال الرابط التالي:



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في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية. في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية.





الشروط:





1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.

5- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.

6- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

7- اجتياز الكشف الطبي.

8- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.

9- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.



