برنامج المنتهي بالتوظيف في شركة خدمات الملاحة الجوية .. التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (لوظيفة فني صيانة الأجهزة الملاحية) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:- برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (لوظيفة فني صيانة الأجهزة الملاحية).
نبذة عن البرنامج:- يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل على صيانة الأجهزة الملاحية والتي تعد الأحد عالمياً، حيث تم تصميم البرنامج للحصول على المهارات اللازمة لأداء وظيفة - فني صيانة الأجهزة الملاحية - وذلك لخريجي الدبلومات من الكليات التقنية والصناعية والاتصالات.
مقر التدريب:
- مدينة جدة (لمدة 12 شهرًا).
الشروط:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على دبلوم (ثلاث سنوات) في أحد التخصصات التالية (تقنية الآلات الدقيقة والتحكم، تقنية الإلكترونيات والاتصالات، تقنية المعلومات والحاسب الآلي، تقنية القوى الكهربائية).
3- إتقان اللغة الإنجليزية.
4- الجاهزية للعمل في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية.
مزايا البرنامج التدريبي:- مكافأة شهرية.
- شهادة فنية معتمدة.
- تأمين طبي.
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/06/04هـ الموافق 2023/12/17م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/07هـ الموافق 2023/12/20م.
طريقة التقديم:- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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