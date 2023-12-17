الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

برنامج المنتهي بالتوظيف في شركة خدمات الملاحة الجوية .. التفاصيل وطريقة التقديم

WhatsApp Image 2023-12-17 at 7.34.02 PM
الشركة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (لوظيفة فني صيانة الأجهزة الملاحية) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.اضافة اعلان

مسمى البرنامج:

- برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (لوظيفة فني صيانة الأجهزة الملاحية).

نبذة عن البرنامج:

- يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل على صيانة الأجهزة الملاحية والتي تعد الأحد عالمياً، حيث تم تصميم البرنامج للحصول على المهارات اللازمة لأداء وظيفة - فني صيانة الأجهزة الملاحية - وذلك لخريجي الدبلومات من الكليات التقنية والصناعية والاتصالات.
مقر التدريب:
- مدينة جدة (لمدة 12 شهرًا).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على دبلوم (ثلاث سنوات) في أحد التخصصات التالية (تقنية الآلات الدقيقة والتحكم، تقنية الإلكترونيات والاتصالات، تقنية المعلومات والحاسب الآلي، تقنية القوى الكهربائية).
3- إتقان اللغة الإنجليزية.
4- الجاهزية للعمل في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية.

مزايا البرنامج التدريبي:

- مكافأة شهرية.
- شهادة فنية معتمدة.
- تأمين طبي.
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/06/04هـ الموافق 2023/12/17م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/07هـ الموافق 2023/12/20م.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

ضبط 10 وافدين أثناء محاولة تهريب 200 كيلو مخدرات

تعرف على طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام

هل يمكن إضافة ونقل وتغيير المهنة لغير المواطنين عبر التأمينات؟

توكلنا يتيح معرفة أقرب موقع صيدلية لك عبر خدمة "وصفتي"

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-12-10 at 6.37.45 PM 3:00 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. رواتب تصل لـ 9 آلاف ريال .. وظائف شاغرة في غرفة المدينة المنورة

وزارة الدفاع 1:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم يبدأ اليوم وينتهي بعد غد .. وظائف شاغرة بقوات الدفاع الجوي

النيابة العامة - جديد 6:32 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

"النيابة" توضح المفهوم بـ "المنتج المغشوش"

مشعر منى - يوم التروية - رزاز الماء - درجة الحرارة 5:36 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

للمعتمرين .. 3 طرق للوصول بسهولة إلى المسجد الحرام

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:59 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تطبيق نظام "حضوري" بالتعليم والتسجيل بمقاعد الزمالة للأطباء

images
4:59 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

تحذير مهم لـ "الأمن العام" بشأن التوظيف الوهمي

6787686
4:39 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

ارتكبوا هذا الأمر.. "الداخلية" تضبط 20 مخالفًا في عدد من المناطق

images
4:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

لماذا الساحل الغربي هو الأدفأ بالمملكة خلال الشتاء؟ خبير يكشف مفاجأة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

غ
9:00 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. فتيات في سن الـ20 عاما.. آلاف العاملات يدخلن دولة عربية عبر مكاتب وهمية

الداخلية
8:06 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن وسوداني اشتركا في جرائم مروعة بالشرقية

زواج ---
7:50 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

"أقلهن مهراً أكثرهن بركة".. مهر عروس أقل من دولار بدولة عربية

الضمان الاجتماعي المطور
7:27 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445

سعد الخثلان
7:06 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. الخثلان: هذه الشركات ارتكبت محرما واحتالت على الإقراض بفائدة

ضباب
6:11 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

"الأرصاد" ينبه أهالي ثلاث مناطق: شبورة مائية وضباب يحجب الرؤية حتى هذا الموعد