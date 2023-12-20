عاجل.. التقديم من اليوم ولمدة 5 أيام .. وظيفة شاغرة بجامعة الطائف

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أعلنت جامعة الطائف توفر وظيفة شاغرة بمسمى "مدير تنفيذي لصندوق الطلبة" للكفاءة الوطنية (رجال ونساء) تخصص محاسبة أو إدارة مالية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي المتاح في جامعة الطائف:- مدير تنفيذي لصندوق الطلبة.
المهام الوظيفية التي يمكن القيام بها:1- إعداد السياسات والإجراءات المحاسبية ورفعها للاعتماد من مجلس الإدارة.
2- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية والقوائم المالية ورفعها إلى مجلس الإدارة خلال المواعيد المحددة.
3- العمل على إعداد تقارير القروض ومتابعة السداد ووضع المقترحات المناسبة للتحصيل عند تعثرها.
4- الرفع بتقارير نصف سنوية توضح حالة سداد القروض وقائمة المستفيدين المتأخرين بالسداد والحلول المناسبة.
5- الاشراف على أعمال الموظفين داخل الصندوق وحسن إدارتهم.
6- الإشراف على أعمال جرد العهد والموجودات والسلف.
7- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما لا يتخالف مع اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.
8- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإستثمارية.
الشروط:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية.
3- معرفة تامة بمعايير المحاسبة الدولية.
4- خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاسبة.
5- خبرة جيدة في استخدام البرامج المحاسبية والمايكروسوفت.
6- معرفة في إعداد دليل السياسات والإجراءات المالية.
7- معرفة في إعداد القوائم المالية والموازنات التقديرية.
8- معرفة في إدارة المخاطر.
9- خبرة في كتابة وإعداد التقارير.
10- إعداد التقارير المالية ومناقشتها مع مجلس الإدارة.
11- مهارات تحليله جيدة في إدارة البيانات الضخمة.
12- القدرة على إنجاز المهام المتعددة في آن واحد.
13- خبرة جيدة في إدارة فريق العمل والتوجيه.
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موعد التقديم:- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/07هـ الموافق 2023/12/20م ولمدة (5) أيام من تاريخه.
طريقة التقديم:- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]