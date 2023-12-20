عاجل.. التقديم من اليوم ولمدة 5 أيام .. وظيفة شاغرة بجامعة الطائف

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المسمى الوظيفي المتاح في جامعة الطائف:



المهام الوظيفية التي يمكن القيام بها:



الشروط:



التفاصيل:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



أعلنت جامعة الطائف توفر وظيفة شاغرة بمسمى "مدير تنفيذي لصندوق الطلبة" للكفاءة الوطنية (رجال ونساء) تخصص محاسبة أو إدارة مالية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.- مدير تنفيذي لصندوق الطلبة.1- إعداد السياسات والإجراءات المحاسبية ورفعها للاعتماد من مجلس الإدارة.2- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية والقوائم المالية ورفعها إلى مجلس الإدارة خلال المواعيد المحددة.3- العمل على إعداد تقارير القروض ومتابعة السداد ووضع المقترحات المناسبة للتحصيل عند تعثرها.4- الرفع بتقارير نصف سنوية توضح حالة سداد القروض وقائمة المستفيدين المتأخرين بالسداد والحلول المناسبة.5- الاشراف على أعمال الموظفين داخل الصندوق وحسن إدارتهم.6- الإشراف على أعمال جرد العهد والموجودات والسلف.7- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما لا يتخالف مع اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.8- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإستثمارية.1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية.3- معرفة تامة بمعايير المحاسبة الدولية.4- خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاسبة.5- خبرة جيدة في استخدام البرامج المحاسبية والمايكروسوفت.6- معرفة في إعداد دليل السياسات والإجراءات المالية.7- معرفة في إعداد القوائم المالية والموازنات التقديرية.8- معرفة في إدارة المخاطر.9- خبرة في كتابة وإعداد التقارير.10- إعداد التقارير المالية ومناقشتها مع مجلس الإدارة.11- مهارات تحليله جيدة في إدارة البيانات الضخمة.12- القدرة على إنجاز المهام المتعددة في آن واحد.13- خبرة جيدة في إدارة فريق العمل والتوجيه.- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/07هـ الموافق 2023/12/20م ولمدة (5) أيام من تاريخه.- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):