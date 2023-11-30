الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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عاجل.. التقديم ينتهي اليوم .. وظائف شاغرة بالدفاع الجوي

وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية.

تفاصيل التقديم:


وأوضحت أن ذلك يتم وفقا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية (ملف PDF):
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التفاصيل:
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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.
5- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
6- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
7- اجتياز الكشف الطبي.
8- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.
9- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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