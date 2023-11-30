عاجل.. التقديم ينتهي اليوم .. وظائف شاغرة بالدفاع الجوي

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية.





تفاصيل التقديم:



الشروط:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



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وأوضحت أن ذلك يتم وفقا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.المسميات الوظيفية (ملف PDF):التفاصيل:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.2- أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.5- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.6- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.7- اجتياز الكشف الطبي.8- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.9- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.- من خلال الرابط التالي: