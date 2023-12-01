عاجل.. والد طالبة الجبيل يروي تفاصيل مبكية: "حرمت من شمعة حياتي ووردة بيتي"

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عبّر مساعد البابطين، والد الفتاة "المياس"، ذات الـ 15 عاماً، عن شديد حزنه، نتيجة وفاتها إثر إصابات بليغة في حادث مروري في منطقة الجبيل، واصفاً ما حدث بالفاجعة. اضافة اعلان





حافلة مدرسية:





تصرف المياس:

سائق متهور:

وفي التفاصيل قال الأب: "ابنتي المياس، خرجت كعادتها إلى مدرستها مع حافلة المدرسة عند السابعة صباحاً، تابعت خروجها عبر كاميرا المنزل كما هو الحال كل يوم لحرصي الشديد عليها، بيد أنه بعد خروجها من المدرسة، لم تحضر المياس مع الحافلة ذاتها، إذ جاءت إحدى صديقاتها إليها لتقنعها بالذهاب معها وزميلاتها الثلاث برفقة شقيق الأولى اختصاراً للوقت".وأضاف بحسب العربية: "اقتنعت الفتاة المياس بعدئذ بالذهاب معهم.. وفي أثناء طريق العودة، قطع شقيق صديقتها الإشارة الحمراء ما أدى إلى الاصطدام بحافلة مسرعة، على طريق المطرفية الربيع 2، بمنطقة الجبيل، مما أدى إلى وفاتهن جميعاً، فيما بات مصير السائق في العناية المركزة".وتابع: أستغرب تصرف المياس لكونها لم تبلغني أو حتى ووالدتها بحضورها برفقة صديقتها، وأنا ما زلتُ ما بين مصدق ومكذب، واتصلت بزوجتي للتأكد من عودة المياس وأبلغتني عدم عودتها بسبب تأخر الحافلة، فعدتُ للمنزل وكنت أنتظرها وللأسف لم تعد.واستكمل: "قررتُ الذهاب أنا وزوجتي، إلى منازل صديقاتها اللواتي كن معها دون العثور على إجابة، وبعد أن وصلت إلى منزل صديقتها "إيمان" التي عادت معها فجعنا بخبر وفاة ابنتي نتيجة تعرضها للحادث المروع".وتابع: رحت أبحث عنها وسط ضحايا الحادث، وفي داخلي تتنازع رغبتي بأن تكون ما تزال تعيش حياتها، بخوف يلامس أطراف قلبي، بيد أنه لا مناص من الموت بعدما تعرضت إلى إصابة خطرة في الدماغ أثناء الحادث.وأضاف: قطع الإشارة حرمنى ابنتي، نتيجة تهور سائق السيارة وسرعة قائد الباص، مما أدى إلى هذا الحادث الذي حرمني من شمعة حياتي ووردة بيتي التي أعددت لها جناحاً خاصاً وكنت أدللها وأستمتع بحياتي معها.