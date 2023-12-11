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عاجل.. والدة المفقود راكان المطيري تروي قصة اختفائه قبل 7 سنوات .. وسر تركها للرياض (فيديو)

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المفقود
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كشفت والدة راكان المطيري، مفقود حي الجبس بالرياض، تفاصيل ليلة اختفاء ابنها قبل 7 سنوات، وذلك في أول حديث لها عن تلك الواقعة المؤلمة.

ليلة الاختفاءاضافة اعلان


وقالت خلال حديثها عبر قناة الإخبارية : "والده تواصل مع راكان ليلة الاختفاء، وأنا كنت بالبنك، قالي أبوي أرسل يبغاني قلت له روح وارجع قالي أنا خايف أبوي يمسكني ويضربني أو يسوي شيء".

وأضافت: "قلت له ما راح يسوي شيء، وراح عند أبوه وبعدها اختفى، انتظرته وتواصلت معه على الجوال ومن خلال الرسائل ما رد".

تهديد والده:


وأشارت إلى أن والده كان يهدده، قائلة: "راكان استلم أول شهر من النفقة والشهر الثاني اختفى، وأبوه قال لولدي الأصغر "خلى أمك تسحب النفقة"، ومن بعدها راكان اختفى".

وقالت إنها ذهبت إلى منزل والده وسألته عن ابنها، وأخبرتها زوجته الثانية بأنه "طلع مع والده".

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التواصل عبر الهاتف:


وزادت: "كنت أتواصل معه على الواتساب أو بالاتصال وما كان يرد، أخذت سنتين أدق على الجوال كل فترة وفترة وما كان في أحد يرد، وبعد ذلك ضاع رقمه من هاتفي بسبب الفرمته".

وأضافت وهي تبكي: "قضيته كان فيها غموض لآخر درجة، وين راكان؟ أنا ما أدري، بس يعلموني هو حي ولا ميت".

واختتمت: "لو حي ولا ميت ولا مسجون يقولون لي، وقت اختفاء راكان من اللي كان منوم في المستشفى، هل هو راكان أو غير راكان أنا ما أدري".

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