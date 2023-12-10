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للحد من انتشار الأمراض بين الإبل.. نصيحة مهمة للمربين

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الإرشاد الزراعي
أ أ
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نصح الإرشاد الزراعي بتنظيف حظائر الإبل بشكل مستمر وذلك منعا لوجود أمراض بينها.

التنظيف يمنع وجود الأمراض بين الإبل:

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وأضاف في مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس":  للحد من انتشار الأمراض بين الإبل  احرص على الاهتمام بنظافة الحظائر باستمرار.

تربية الأغنام:


في وقت سابق، قال الإرشاد الزراعي إنه يوصى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظا عليها.

التيارات الهوائية:



وأضاف: "لا تجعلها أقل من ارتفاع الأغنام مما تؤثر التيارات الهوائية الباردة على ارتفاع الأغنام أثناء فصل الشتاء".

الإرشاد الزراعية:


من جهته، قال الإرشاد الزراعي إنه يجب على المربي معرفة طريقة تصريف وتسويق إنتاجه من الصوف واللحوم قبل البدء في تربية الأغنام.

متطلبات السوق:


وأوضح أنه يكون أن يكون لدى المربي معرفة بمتطلبات السوق ولديه اطلاع واسع لمعرفة كل ما يحتاج إليه.

وأضاف أن معرفة المربي جيدا بالأغنام يساعده على تسويق "الصوف" والألبان وكافة المنتجات.

الاهتمام بالتغذية:


في وقت سابق، قال المهندس وافي سلامة الشمري، إن هناك عدة خطوات يجب التأكد منها لضمان جودة منتجات الأغنام.

وأوضح "الشمري" أنه يجب الاهتمام بالتغذية والمياه والتأكد من مصادر الطعام مثل البرسيم بحيث لا يوجد عليه رش أو مبيدات.

وأضاف: "أيضا يجب التأكد من نظافة الأعلاف ويجب التركيز على الشعير، والاهتمام بشكل عام ينعكس على الحليب والجودة وأيضا الصحة".

ممارسات خاطئة 


في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المربين، بالطريقة الصحيحة لتخزين الأعلاف وذلك حتى لا تتسبب الطريقة الخاطئة في الكثير من المشاكل.

وأوضح أنه من الممارسات الخاطئة تخزين الأعلاف بالقرب من حظائر التربية، حيث قد يتسبب ذلك في تلوث الأعلاف بالأمراض والبكتريا.

وأضاف أن العدوى قد تنتقل من الأغنام والماعز إلى الإنسان وبالتالي قد تصبح مصدرا للإصابة للحيوانات الأخرى.

مياه الصرف 


في وقت سابق، أوصى حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة بعدم السماح للأغنام بشرب مياه الصرف الصحي حتى لا تصاب بالتسمم.

نقل الأغنام:



كما حذرت إدارة الإرشاد الزراعي أيضا من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق.

 وأوضحت أن ذلك يمثل مصدر خطر كبير على الحيوانات لأنه يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات.

وأضافت أن الأرضيات والحظائر العشوائية الملوثة بالرواسب والفضلات موطنا للحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض.


أهمية تربية الأغنام:



وفي وقت سابق وجهت أيضا إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة نصائح مهمة لمربي الأغنام والماشية.

وقالت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس "عند تربية الأغنام ينصح باستبعاد النعاج التي يزيد عمرها عن 7 سنوات لتراجع إنتاجيتها وكونها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".








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