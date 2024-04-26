عاجل ومفاجأة لا تصدق.. رحلات بـ ٤٩ ريالاً على الخطوط السعودية (فيديو) تم

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هل تصدق أن أسعار بعض الرحلات الداخلية على الخطوط الجوية السعودية يصل إلى 49 ريالاً؟

وعلق صانع المحتوى نواف الجامع، المختص في مجال السفر والسياحة في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "الأسعار صادمة بصراخة، أول مرة أرى أن بعض أسعار الرحلات الداخلية تبدأ بـ 49 ريالاً و45 هللة.

واستعرض الجامع عبر حسابه على تطبيق الخطوط السعودية، من الرياض إلى أبها بتاريخ 14 إلى 17 مايو ذهابًا وعودة، على درجة الضيافة.

وبعد البحث، تبين أن السعر يبلغ 288 ريالاً غير شامل الوزن، بعد الخصم يصل إلى 49 ريالاً ذهابًا وعودة.



أسعار مميزة للرحلات الداخلية



كيف يمكنك الحصول على رحلات طيران رخيصة؟



وتوفر الخطوط السعودية العديد من الرحلات الداخلية في المملكة بأسعار مميزة، وتختلف من رحلة إلى أخرى.ويُسمح للمسافرين على درجة الضيافة حمل حقيبة يدوية لا يتجاوز حجمها عن 115سم، ولا يزيد وزنها عن 7 كيلوجرام.وفي مقابلة تلفزيونية، كشف خالد طاش، رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية في نوفمبر الماضي، إن نموذج العمل المستقبلي للخطوط السعودية سوف يساعد في تخفيض أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية.وأضاف "طاش": ردًّا على شكوى الناس من ارتفاع أسعار التذاكر، خاصة أسعار الرحلات الداخلية، أن "30-40٪ من تكلفة سعر التذكرة يكون في سعر الوقود. ارتفع سعر الوقود على الخطوط السعودية العام (قبل) الماضي إلى 70٪. وقد ضاعفنا عدد العروض الترويجية لتخفيض أسعار التذاكر إلى 3 أضعاف خلال هذا العام (الماضي) مقارنة بالعام (قبل) الماضي".شراء التذكرة في وقت مبكر عن ميعاد الرحلة، لأن الأسعار ترتفع مع اقتراب وقت الرحلة يجب عليك الحجز قبلها بعدة أسابيع، كما يجب البحث على أرخص مكان أو مدينة للطيران.الخطوط السعودية توفر عروض وخصومات على الرحلات الداخلية في المملكة، ويمكنك الاستمتاع بهذه العروض عند متابعتها باستمرار.