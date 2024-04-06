عاجل ومفاجأة.. تخفيضات الـ25% للمخالفات المرورية تشمل هذا الأمر فقط

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كشفت وزارة الداخلية، أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور.

وتتيح هذه المادة تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.





تطبيق قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 25%



عدد أيام تخفيض المخالفة 25%



ويطبق القرار على المخالفات المرتكبة اعتبارًا من 18 إبريل الجاري، ويطبق تخفيض 25% على المخالفة فور تسجيلها بحق المخالف، وفقًا لصحيفة "عكاظ".ويشمل تخفيض 25% جميع مخالفات السير المنصوص عليها في جداول المخالفات الملحقة بنظام المرور، وينتهي هذا التخفيض للمخالفة بانقضاء مهلة 15 يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة 90 يومًا أو بانقضاء 30 يومًا من مهلة 90 يومًا للسداد في حال طلبها.ويبلغ عدد أيام تخفيض المخالفة 25%، 45 يومًا من تاريخ تسجيلها في حال عدم التقدم بزيادة مهلة السداد 90 يومًا، و75 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة في حال طلب زيادة مهلة السداد 90 يومًا.

تخفيض 25% يشمل المخالفات المسجلة بالحد الأدنى فقط



مهلة 15 يومًا للسداد



تخفيض المخالفات المتراكمة بنسبة 50%



4 مخالفات تمنع الاستفادة من التخفيض



آلية سداد المخالفات



تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ في المادة 75



وتكون المدة التي يمكن طلبها لزيادة مهلة سداد المخالفة 90 يومًا قبل انقضاء مهلة 15 يومًا للسداد المنصوص عليها في نص المادة 75 من نظام المرور، ويشمل تخفيض 25% المخالفات المسجلة بالحد الأدنى فقط، ويسري التخفيض على المخالفة حتى مع تقدم المخالف باعتراض عليها.ويشمل تخفيض 25% مهلة 15 يومًا للسداد، و30 يومًا فقط من مهلة 90 يومًا للسداد في حال تم طلبها، أما مدة 60 يومًا المتبقية من المهلة لا يمكن فيها الاستفادة، حيث تعود المخالفة لقيمتها قبل التخفيض.أما فيما يتعلق بقرار تخفيض المخالفات المتراكمة بنسبة 50% من قيمة غراماتها، فيبدأ من تاريخ إطلاقه في 18 أبريل الجاري، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى انتهاء فترة التخفيض بتاريخ 18 أكتوبر 2024.ويسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض.وأكدت الوزارة، أنه للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال فترة الأشهر الستة من تاريخ إطلاقه، وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض.وأشارت إلى وجود 4 مخالفات تمنع من الاستفادة من التخفيض عند ارتكاب واحدة منها أثناء فترة سريانه، وهي:التفحيطقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرهاتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ120 كلم/ساعة فأقلتجاوز السرعة المحددة باكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ40 كلم/ساعة.وأوضحت أنه يمكن سداد المخالفة بالتخفيض حتى مع تقديم اعتراض على المخالفة، ويتم السداد من خلال نظام "سداد" أو من خلال منصة "إيفاء".كما يمكن سداد جميع المخالفات بالتخفيض دفعة واحدة، وسداد كل مخالفة على حدة بشرط عدم نهاية فترة سريان التخفيض وعدم ارتكاب إحدى المخالفات المحددة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من التخفيض لكل مخالفة يجب سدادها خلال فترة سريان التخفيض، وفي حال انتهاء الفترة دون سداد تعود قيمة غرامة المخالفة إلى القيمة نفسها قبل التخفيض، كما أنه لا يتطلب للاستفادة من التخفيض القيام بأي إجراء.أما ما يتعلق بالمادة 75 من نظام المرور، فيبدأ سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة في هذه المادة بعد انتهاء المهل المحددة للاستفادة منه، ويُقصد بالحجز والتنفيذ إلزام المخالف -وفق الإجراءات النظامية- بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد الواردة في نص المادة «75» من نظام المرور.وتبلغ مهلة سداد المخالفة 30 يومًا للاعتراض عليها، و15 يومًا للسداد، وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا وذلك من خلال الدخول عبر منصة "أبشر" والتقدم بطلب المهلة، وبعد انقضاء مهلة 15 يومًا للسداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة ودون طلب مهلة 90 يومًا سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.ويتمثل الفرق بين تخفيض 50% وتخفيض 25%، في أن تخفيض 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18 أبريل الجاري وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة منه.أما تخفيض 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة اعتبارًا من هذا التاريخ، ويطبق تخفيض 25% على المخالفة فور تسجيلها بحق المخالف.