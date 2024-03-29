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صحيفة تواصل الالكترونية

الأمن العام يضبط 1.6 مليون قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة جدة (فيديو)

ضبط 1.6 مليون حبة إمفيتامين
ضبط 1.6 مليون حبة إمفيتامين مخدر
أ أ
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 بالمتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبط الأمن العام (1,613,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.اضافة اعلان
وكانت مخبأة في تجاويف مُعِدّة حديدية داخل أحد الأحواش بمحافظة جدة، وقبض على مروجيها وهم (3) مقيمين من الجنسية التركية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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