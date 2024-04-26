عاجل.. وزارة الحج تكشف الفترة المحددة لانتهاء التسجيل للمواطنين في حج 1445هـ

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كشفت وزارة الحج عن الفترة المحددة لتسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.



انتهاء تسجيل الحج 1445هـ:



الحد الأدنى لسن التسجيل في حج 1445هـ:



صلاحية تأشيرة الحج:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة إكس يقول فيه :" هل تم الانتهاء من التسجيل في الحج للمواطنين".وجاء الرد من الوزارة على استفساره بالقول :"حياكم الله.. التقديم لحج عام 1445هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 1445/12/7 هـ حسب المقاعد المتاحة".كما كشفت وزارة الحج أيضا من خلال ردها على سؤال يستفسر عن وجود ابن مَحْرم لامرأة مسجلة في حج هذا العام.وكانت الوزارة قد تلقت استفسار في حسابها على منصة إكس تقول فيه صاحبته :" ابني هو محرمي وعمره ١٤ عاما ونصف.. هل أقدر أحجز له تصريحا".وجاء الرد من الوزارة على استفسارها بالقول :"حياكم الله.. الحد الأدنى للتسجيل في حج 1445هـ، لمن سيتم 15 سنة في 1/12/1445هـ.. دمتم بخير".أيضا أوضحت وزارة الحج المدة التي تكون فيها تأشيرة العمرة سارية ومدة سريان صلاحيتها.وأعلنت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن صلاحية تأشيرة العمرة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية ، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.وكانت الوزارة قد ردت على عدد من الاستفسارات عبر منصة "إكس"، موضحة أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى المملكة.ومن المعلوم أن تأشيرة العمرة، هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية ، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب.وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر:1-المسار الإلكتروني للعمرة.2- طريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.3- اختيار الخدمة المطلوبة.4- تعبئة النموذج الإلكتروني.