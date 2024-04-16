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عاجل.. تنبيه مهم من الحج: صلاحية تأشيرة العمرة تنتهي في هذا الموعد

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
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كشفت وزارة الحج والعمرة عن المدة التي تكون فيها تأشيرة العمرة سارية ومدة سريان صلاحيتها.

صلاحية تأشيرة الحج:اضافة اعلان

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن صلاحية تأشيرة العمرة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.
وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية ، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.
 وكانت الوزارة قد ردت على عدد من الاستفسارات عبر منصة "إكس"، موضحة أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى المملكة.
ومن المعلوم أن تأشيرة العمرة، هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية ، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب.
 وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر:
1-المسار الإلكتروني للعمرة.
2- طريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
3- اختيار الخدمة المطلوبة.
4- تعبئة النموذج الإلكتروني.

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