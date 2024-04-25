عاجل وبالأرقام.. غرامات الخطوط الحديدية تصل إلى 16 مليون ريال

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حددت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط السعودية، والذي سيحل عند نفاذه محل النظام السابق الصادر عام 1433، جملة من العقوبات والغرامات عند ارتكاب المخالفات الخاصة بالمرفق.

وطرحت الهيئة العامة للنقل، مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية عبر منصة "استطلاع"ـ لأخذ رأي العموم بشأنها.

وتهدف إلى تنظيم كل ما له صلة بالخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والأفعال التي حددها أو أشار إليها أو نظمها أو عني بها النظام. ويتم إنفاذ أحكام النظام واللائحة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تعتمدها الهيئة، وذلك وفقاً لما تراه محققاً بشكل أمثل.





العقوبات والغرامات



مخالفات وعقوبات مستخدمي السكك الحديدية

وتنص على فرض غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال لكل من ارتكب مخالفة الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية.فيما حددت غرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال في الحالات التالية:استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الأغراض المخصصة لها.اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية أو قطعه.وقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات داخل حرم الخطوط الحديديةعبور الخطوط الحديدية أو جسورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك (ويشمل ذلك العبور في غير الأوقات المحددة لذلك)تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشارته.وضع اليد على حرم الخطوط الحديدية أو جزء منها بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق باش شكل من الأشكال.القيام بأي عمل قد يتسبب في انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو يهدد أيًّا من إنشاءات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتيةبينما نص على عقوبة تصل إلى 150 ألف ريال عند التشويش أو التأثير بأي طريقة كانت على أمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها.وتصل العقوبة إلى 100 ألف ريال في حال تثبيت أي عوائق أو معدات من شأنها التأثير في أداء الخطوط الحديدية أو أصولها، أو أن تؤدي إلى إعاقة أدائها لوظائفها.كما حدد عقوبة السجن مدة لا تتجاوز (سنتين) في الحالات التالية:قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلهاتخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أي من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتهاتعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصيركما حددت اللائحة غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال في الحالات التالية:التسبب -نتيجة إهمال أو تقصير- في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارهاتقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة (السادسة) من النظام.الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة أو بأي من شروط الترخيص.الإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها.الإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها.عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك.التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة بناء على اختصاصاتها التنظيمية والرقابية.إعاقة أي مختص بالتحقيق الفني أو التفتيش من منسوبي الهيئة أو من تكلفه بذلك، أو منعه من الدخول أو الوصول للمرافق أو النظم أو البرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية لأداء مهماته.الإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها.الإخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة.التوقف عن مزاولة النشاط المرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.وتصل العقوبة إلى 16 مليون ريال عند تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة العامة للنقل.ويتم فرض عقوبة بقيمة 100 ألف ريال عندم عدم إشعار المرخص له الهيئة في حالة بدئه بإجراءات تتعلق بإشهار إفلاسه أو إجراءات التسوية أو التصفية الاختيارية أو القضائية.وتصل العقوبة إلى 500 ألف ريال عند نقل مدير البنية التحتية ملكية أصول البنية التحتية، أو الموافقة على نقلها، أو إنشاء أو الموافقة على إنشاء ضمان عليها، أو أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ دون موافقة مسبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما لم يكن ذلك بناء على حكم قضائي نهائي.وتفرض عقوبة بقيمة 3 ملايين ريال حال عدم قيام المرخص له بالإجراءات التصحيحية التي تراها الهيئة مناسبة، بما في ذلك تعديل شروط الترخيص.

أما فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي السكك الحديدية بين المدن، فتشمل:

غرامة 200 ريال على أجرة النقل في حال عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو طلب من طاقم الناقل أو المفتشين. وعند عدم إثبات الهوية أو الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض)

ويتم مضاعفة الغرامة إلى 400 ريال عند تكرارها للمرة الثانية، علاوة على دفع أجرة النقل. وتصل إلى 800 ريال مع دفع أجرة النقل عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

وفي حال تكرار المخالفة أكثر من 3 مرات (في غضون سنة واحدة) يمتنع عن تقديم الخدمة لمدة تصل إلى 3 شهور.

ويتمنع عن تقديم الخدمة في حال إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرر للوسيلة أو المرافق.

وتتراوح العقوبة عند استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن القطار أو في المحطات أو المرافق من 200 ريال في المرة الأولى إلى 600 ريال في المرة الثانية، و800 ريال حال تكرار المخالفة 3 مرات، وحال تجاوز ذلك يمتنع عن تقديم الخدمة لمدة تصل إلى 3 شهور

وتتراوح عقوبة النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم بين 200 ريال في المرة الأولى و600 ريال في المرة الثانية و800 ريال في المرة الثالثة، ورفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد عند تجاوزها أكثر من 3 مرات.

وتتراوح عقوبة الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز بين 200 ريال في المرة الأولى و600 ريال في المرة الثانية و800 ريال في المرة الثالثة، ورفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد عند تجاوزها أكثر من 3 مرات.

وتتراوح عقوبة الوصول إلى مناطق غير مسموح بهابين 200 ريال في المرة الأولى و600 ريال في المرة الثانية و800 ريال في المرة الثالثة، ورفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد عند تجاوزها أكثر من 3 مرات.

وتتراوح عقوبة التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية بين 200 ريال في المرة الأولى و600 ريال في المرة الثانية و800 ريال في المرة الثالثة، ورفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد عند تجاوزها أكثر من 3 مرات.

وتتراوح عقوبة وضع الحقائب والأغراض على المقاعد بين 100 ريال في المرة الأولى و200 ريال في المرة الثانية و400 ريال في المرة الثالثة، ورفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد عند تجاوزها أكثر من 3 مرات.

وتتراوح عقوبة إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الأخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار بين 100 ريال في المرة الأولى و200 ريال في المرة الثانية و400 ريال في المرة الثالثة، ورفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد عند تجاوزها أكثر من 3 مرات.

وتصل عقوبة التدخين على متن القطار أو في المناطق المحظور فيها التدخين إلى 200 ريال ورفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد عند تكرارها أكثر من 3 مرات.

وعند الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية يتم الإنزال من على القطار وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من الرحلات بين المدن) ورفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى 3 شهور عند تكرار المخالفة أكثر من 3 مرات.

وعند إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذللك، يتم فرض عقوبة تبدأ بـ 300 ريال في المرة الأولى يتم مضاعفتها إلى 600 ريال في المرة الثانية، و800 ريال في المرة الثانية، مغ رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى 6 شهور عند تكرارها أكثر من 3 مرات.

وفي حال إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد، يتم توقيع غرامة بقيمة 400 ريال في المرة الأولى ترتفع إلى 700 ريال في المرة الثانية، وتصل إلى 800 ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مع رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى 6 شهور عند تكرارها أكثر من ذلك.

وعند إعاقة حركة القطار أو إعاقة تشغيل أو توفير أي من الخدمات المتصلة بالسكك الحديدية الخاصة بالناقل، يتم توقيع غرامة بقيمة 400 ريال في المرة الأولى ترتفع إلى 700 ريال في المرة الثانية، وتصل إلى 800 ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مع رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى 6 شهور عند تكرارها أكثر من ذلك.

وعند الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار، يتم توقيع غرامة بقيمة 300 ريال في المرة الأولى ترتفع إلى 600 ريال في المرة الثانية، وتصل إلى 800 ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مع رفض تقديم الخدمة لمدة شهرين عند تكرارها أكثر من ذلك.

ويتم رفض تقديم الخدمة/ الإنزال من على متن الوسيلة دون تعويض عن قيمة التذكرة في حال عدم التقيد بالمتطلبات النظامية عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة.





