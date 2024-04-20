عاجل.. بشرى سارة.. هيئة النقل تعفي هذه الجهات التعليمية من الحد الأدنى للحافلات

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق الحد الأدنى لعدد الحافلات المطلوبة لممارسة نشاط النقل التعليمي، حيث يتطلب توفير خمس حافلات على الأقل.





هيئة النقل تعفي هذه الجهات التعليمية من الحد الأدنى للحافلات



الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة



هيئة النقل تختتم مشاركتها في الأسبوع البحري



وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بهدف تيسير تقديم خدمة النقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية وتحفيز المستثمرين للإسهام في النشاط، إضافة إلى رفع معدل الامتثال باللائحة، مشيرة إلى أهمية تقديم الخدمات بشكل يتناسب مع قدرات مختلف الجهات التعليمية الأهلية.وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الأثر الإيجابي لهذا القرار، بشكل يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.يأتي هذا في وقت اختتمت فيه الهيئة العامة للنقل مشاركتها في الأسبوع البحري السنغافوري 2024، في سنغافورة، خلال الفترة من 15-19 إبريل الجاري.وتضمنت مشاركة الهيئة جناحًا تعريفيًا تم خلاله التعريف عن الدور الذي تبذله الهيئة في قطاع النقل البحري، والتسهيلات المقدمة للأفراد والشركات في هذا القطاع.