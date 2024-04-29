هل يمكن السفر بصورة استمارة السيارة؟ هيئة الزكاة تجيب

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حتى يمكن السفر بها.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "يعطيكم العافيه عندي استفسار استمارتي ضاعت ولدي صورة هل أستطيع السفر مع العلم أن استمارتي جديدة ولكن فقدتها؟".



السفر برخصة سير المركبة



تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة:

