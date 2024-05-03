الأسبوع القادم.. تحذير من استمرار الأمطار والسيول والبرد على مناطق المملكة

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حذر خبراء الأرصاد من استمرار الأمطار والسيول والبرد على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.





تحذير من استمرار الأمطار والسيول



تقلبات جوية وأمطار مرتقبة في هذه المناطق



أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار



أمطار رعدية على نجران وهذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة الالتزام والبقاء في أماكن آمنة



وحسب "طقس العرب"، فعلى الرغم من انحسار الحالة الماطرة عن كافة مناطق المملكة، إلا أن هناك توقعات الأمطار تُشير إلى بقاء القطاع الجنوبي من المملكة، بما في ذلك جنوب منطقة الرياض تحت تأثير تقلبات جوية خلال الأيام القادمة.وتشمل الحالة المطرية المتوقعة مدينة الرياض وبعض المحافظات وذلك ابتداءً من يوم الأحد بمشيئة الله.ومن المتوقع أن تتكاثر السُحب الركامية الرعدية على القطاع الجنوبي من المملكة بشكلٍ يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتؤثر على أجزاء مختلفة من منطقة نجران وأجزاء من جنوب منطقة الرياض وصولًا حتى صحراء الربع الخالي، حيث يُتوقع أن تشهد هذه المناطق هطول أمطار متفاوتة الغزارة تترافق بالبرق والرعد.فيما تتسع وتشتد التقلبات الجوية المُتوقعة على المناطق المذكورة مطلع الأسبوع، مع امتدادها أكثر نحو الشمال.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة نجران قد تمتد إلى الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.