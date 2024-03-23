عاجل.. هجوم إرهابي.. سفارة المملكة بهذه الدولة تطالب المواطنين بتوخي الحذر

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أصدرت سفارة المملكة في روسيا، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين.

وعلى حسابها الرسمي عبر منصة إكس، أكدت أنها تأمل من جميع المواطنين الموجودين في موسكو توخي الحيطة والحذر.





سفارة المملكة في روسيا تطالب المواطنين بتوخي الحذر



المملكة تدين الهجوم الإرهابي المسلح في موسكو



وشددت على جميع المواطنين بعدم الوجود بالقرب من مركز "كروكس سيتي هول" الذي وقع فيه الحادث.ونشرت بيان لها قالت فيه:"نأمل من جميع المواطنين في موسكو توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد بالقرب من مركز "كروكس سيتي هول" الذي وقع فيه الحادث، مع التقيد بالتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة".في الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.وعبرت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق في هذا الحادث المؤلم.وأكدت أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن تمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق الأمن والسلامة، والشفاء العاجل للمصابين.