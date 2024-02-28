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بيان من سفارة المملكة بشأن وفاة مواطن في أستراليا

سفارة المملكة في أوغندا
سفارة المملكة
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أصدرت سفارة المملكة في أستراليا، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن وفاة مواطن في مدينة سيدني.

بيان من سفارة المملكة بشأن وفاة مواطن في أستراليااضافة اعلان

وأكدت على حسابها في منصة "إكس"، وفاة الشاب موسى الزاهر، الذي قضى نحبه في عمر الـ 25 عامًا.

 السفارة تؤكد على متابعتها ملابسات الحادثة

وبينت أنه إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حيال واقعة وفاة مواطن في مدينة سيدني الأسترالية، فإن السفارة تؤكد على متابعتها ملابسات الحادثة مع الجهات الأسترالية المختصة.
كما تعبر السفارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الفقيد، مع تمنياتها للجميع بدوام الأمن والسلامة.


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