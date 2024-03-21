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تحذير من سفارة المملكة في اليابان لجميع المواطنين

سفارة المملكة
سفارة المملكة
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أصدرت سفارة المملكة في اليابان، اليوم الخميس، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين.

تحذير من سفارة المملكة في اليابان لجميع المواطنيناضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب اليابان صباح اليوم بالقرب من مدينة طوكيو.
وأكدت سلامة المواطنين، والحمد لله، وأنها تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.
وشددت على أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون المواطنين:" 09055833862"، راجية السلامة للجميع.


بقوة 5,3 ريختر.. زلزال يضرب محيط طوكيو

وصباح اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، قرب العاصمة اليابانية طوكيو.
 وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية, بأن الزلزال الذي وقع في جنوب إيباراكي، شرق طوكيو، كان على عمق 50 كيلومترًا، دون أن تصدر السلطات تحذيرًا من حدوث تسونامي.
 وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أن القطارات السريعة أوقفت عملياتها بين طوكيو وكورياما في منطقة فوكوشيما شمال شرق اليابان بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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