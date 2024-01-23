عاجل.. 5 أيام على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير

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يتبقى خمسة أيام على موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.
ووفقًا لجدول صرف الرواتب الذي نشرته وزارة المالية، فإنه من المقرر أن يتم صرف راتب الشهر الجاري يوم الأحد 28 يناير.
مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين بالدولةوعلى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
متى يتم تبكير أو تأجيل صرف الرواتب؟ وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:
ينايرالأحد 28/01/2024
فبرايرالثلاثاء 27/02/2024
مارس
الأربعاء 27/03/2024
أبريل
الأحد 28/04/2024
مايوالإثنين 27/05/2024
يونيوالخميس 27/06/2024
يوليو الأحد 28/07/2024
أغسطسالثلاثاء 27/08/2024
سبتمبرالخميس 26/09/2024
أكتوبر
الأحد 27/10/2024