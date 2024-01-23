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عاجل.. 5 أيام على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير

الراتب
صرف الراتب في 28 يناير
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يتبقى خمسة أيام على موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.اضافة اعلان
ووفقًا لجدول صرف الرواتب الذي نشرته وزارة المالية، فإنه من المقرر أن يتم صرف راتب الشهر الجاري يوم الأحد 28 يناير.

مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين بالدولة

وعلى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

متى يتم تبكير أو تأجيل صرف الرواتب؟ 

وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:

يناير

الأحد          28/01/2024

فبراير

الثلاثاء       27/02/2024

مارس


الأربعاء      27/03/2024

أبريل


الأحد          28/04/2024

مايو

الإثنين         27/05/2024

يونيو

الخميس  27/06/2024

يوليو 

الأحد       28/07/2024

أغسطس

الثلاثاء  27/08/2024

سبتمبر

الخميس    26/09/2024

أكتوبر


الأحد    27/10/2024

نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024

ديسمبر

الخميس     26/12/2024

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