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عاجل.. توضيح مهم بخصوص موعد صرف رواتب يناير للعاملين بالقطاع الحكومي

رابت - الراتب - ريال -
صرف الرواتب يوم الأحد
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يتبقى يومان على إيداع رواتب شهر يناير 20204 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم.اضافة اعلان
يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر يناير يوم الأحد 28 يناير 2024.

توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة

ونشرت الوزارة جدولاً يتضمن مواعيد صرف الرواتب على مدار شهور العام. على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات

وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:

يناير

الأحد          28/01/2024

فبراير

الثلاثاء       27/02/2024

مارس

الأربعاء      27/03/2024

أبريل

الأحد          28/04/2024

مايو

الإثنين         27/05/2024

يونيو

الخميس  27/06/2024

يوليو 

الأحد       28/07/2024

أغسطس


الثلاثاء  27/08/2024

سبتمبر


الخميس    26/09/2024

أكتوبر


الأحد    27/10/2024

نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024

ديسمبر


الخميس     26/12/2024

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