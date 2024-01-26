عاجل.. توضيح مهم بخصوص موعد صرف رواتب يناير للعاملين بالقطاع الحكومي

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يتبقى يومان على إيداع رواتب شهر يناير 20204 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم.
يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر يناير يوم الأحد 28 يناير 2024.
توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولةونشرت الوزارة جدولاً يتضمن مواعيد صرف الرواتب على مدار شهور العام. على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالاتوتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:
ينايرالأحد 28/01/2024
فبرايرالثلاثاء 27/02/2024
مارسالأربعاء 27/03/2024
أبريلالأحد 28/04/2024
مايوالإثنين 27/05/2024
يونيوالخميس 27/06/2024
يوليو الأحد 28/07/2024
أغسطس
الثلاثاء 27/08/2024
سبتمبر
الخميس 26/09/2024
أكتوبر
الأحد 27/10/2024
نوفمبرالأربعاء 27/11/2024
ديسمبر
الخميس 26/12/2024