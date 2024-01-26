عاجل.. توضيح مهم بخصوص موعد صرف رواتب يناير للعاملين بالقطاع الحكومي

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يتبقى يومان على إيداع رواتب شهر يناير 20204 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم. اضافة اعلان

يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر يناير يوم الأحد 28 يناير 2024.





توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة



تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



يناير



فبراير



مارس



أبريل



مايو



يونيو



يوليو



أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر



ديسمبر

ونشرت الوزارة جدولاً يتضمن مواعيد صرف الرواتب على مدار شهور العام. على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:الأحد 28/01/2024الثلاثاء 27/02/2024الأربعاء 27/03/2024الأحد 28/04/2024الإثنين 27/05/2024الخميس 27/06/2024الأحد 28/07/2024الثلاثاء 27/08/2024الخميس 26/09/2024الأحد 27/10/2024الأربعاء 27/11/2024الخميس 26/12/2024