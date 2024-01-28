الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

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عاجل.. صرف رواتب يناير والعلاوة السنوية للموظفين بالقطاع الحكومي اليوم

رابت - الراتب - ريال -
صرف الرواتب لجميع العاملين بالحكومة اليوم
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سيتم اليوم الأحد، إيداع رواتب شهر يناير 20204 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم.اضافة اعلان
وسيتم إيداع الراتب مضافًا إليه العلاوة السنوية كما جرت العادة على صرفها سنويًا في شهر يناير للموظفين المدنيين والعسكريين.

موعد صرف الرواتب في المملكة

يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر يناير يوم الأحد 28 يناير 2024.

توحيد مواعيد صرف الرواتب 

ويتضمن نشرت الوزارة جدولاً يتضمن مواعيد صرف الرواتب على مدار شهور العام. على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات

وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:

يناير

الأحد          28/01/2024

فبراير

الثلاثاء       27/02/2024

مارس


الأربعاء      27/03/2024

أبريل


الأحد          28/04/2024

مايو

الإثنين         27/05/2024

يونيو


الخميس  27/06/2024

يوليو 

الأحد       28/07/2024

أغسطس

الثلاثاء  27/08/2024

سبتمبر

الخميس    26/09/2024

أكتوبر

الأحد    27/10/2024

نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024

ديسمبر

الخميس     26/12/2024

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