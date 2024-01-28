عاجل.. صرف رواتب يناير والعلاوة السنوية للموظفين بالقطاع الحكومي اليوم

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سيتم اليوم الأحد، إيداع رواتب شهر يناير 20204 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم.
وسيتم إيداع الراتب مضافًا إليه العلاوة السنوية كما جرت العادة على صرفها سنويًا في شهر يناير للموظفين المدنيين والعسكريين.
موعد صرف الرواتب في المملكةيأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر يناير يوم الأحد 28 يناير 2024.
توحيد مواعيد صرف الرواتب ويتضمن نشرت الوزارة جدولاً يتضمن مواعيد صرف الرواتب على مدار شهور العام. على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالاتوتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:
ينايرالأحد 28/01/2024
فبرايرالثلاثاء 27/02/2024
مارس
الأربعاء 27/03/2024
أبريل
الأحد 28/04/2024
مايوالإثنين 27/05/2024
يونيو
الخميس 27/06/2024