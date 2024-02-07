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تعرف على شرط "التعليم" لتثبيت الموجهين الصحيين في المدارس

وزارة التعليم1
وزارة التعليم
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وجهت وزارة التعليم، بتثبيت المكلفين بالتوجيه الصحي في مدارس التعليم العام من الكادر التعليمي أو الإداري الحاصلين على تدريب البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي.

 

البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين في المدارس

ويأتي ذلك انطلاقاً من جهود وزارة التعليم نحو تحقيق الدعم للموجه الصحي في جميع مراحل التعليم العام لتحسين وتطوير الكفايات والمهارات الخاصة في مجال الصحة المدرسية.اضافة اعلان
والسعي إلى تحقيق ذلك من خلال مشروع (البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين في المدارس).

تمكين الموجه الصحي من ممارسة المهمات المكلف بها

وأكدت على ضرورة استمرارهم بالمهمة واستثمار الخبرة المتراكمة وتطويرها لديهم ما أمكن.
ونفذت وكالة الشؤون المدرسية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الصحية المدرسية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوير الإداري، المشروع وتوطينه في المناطق والمحافظات.
وتهدف إلى تمكين الموجه الصحي من ممارسة المهمات المكلف بها بكفاءة، والإسهام في تحقيق بيئة تعليمية صحية آمنة.

تعزيز صحة الطلاب وصحة المجتمع

ويهدف مشروع البرنامج التأسيسي، إلى تعزيز صحة الطلاب وتعزيز صحة المجتمع، من خلال إكساب المشرفين والموجهين الصحيين المعارف والمهارات حول التوجيه الصحي في المدارس.
ويحرص على وضع المفاهيم والمبادئ الأساسية والبرامج المعززة للصحة المدرسية في سن مبكرة، وإيجاد بيئة مدرسية تعليمية صحية ملائمة لجميع فئات المجتمع المدرسي.

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