8 عواصم عالمية تستقطب طلاب الابتدائي من المملكة

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استقبلت 8 عواصم عالمية عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين في المرحلة
الابتدائية، وهي: بكين، الرباط، إسلام أباد، جاكرتا، نيودلهي، الجزائر، كولالمبور،
وجيبوتي.
8 عواصم عالمية تستقطب طلاب المرحلة الابتدائية في المملكةوجاء طلاب المرحلة الابتدائية الأعلى من بين المرحل الدراسية، إذ بلغ
عددهم 597 طالبًا وطالبة وفقًا لإحصائيات العاملين والطلاب في الأكاديميات
السعودية بالخارج، حسب وزارة الخارجية لعام 2022م.
عدد طلاب المرحلة المتوسطة السعوديين في الخارجوحلت المرحلة المتوسطة بـ 235 طالبًا وطالبة، ثم المرحلة الثانوية بـ 179،
ومرحلة رياض الأطفال بـ 84، وبلغ الإجمالي 1095 طالبًا وطالبة.
59 معلمًا وإداريًا في مدارس العواصم العالميةوسجل الإداريون السعوديون الموفدون إلى الدول الثمانية 13 إداريًا، والمعلمون
37 وبلغ الإجمالي 50 إداريًا ومعلمًا، وعدد السعوديين المتقاعدين بلغ معلمًا واحدًا.
143 معلمًا ومعلمة وإداري متقاعدون في المدارس الخارجيةوبلغ عدد المعلمات المتقاعدات 13 ليكون الإجمالي 14 متقاعدًا ومتقاعدة،
وبلغ عدد الإداريين المتقاعدين 15 سعوديًا وسعودية بمجموع كلي 143 معلمًا ومعلمة
وإداري.
الطلاب بالمرحلة الابتدائية1ـ بكين: 35
2ـ الرباط 103
3ـ إسلام أباد: 51
4ـ جاكرتا: 109
5ـ نيودلهي: 51
6ـ الجزائر: 54
7ـ كوالالمبور: 175
8ـ جيبوتي: 19