8 عواصم عالمية تستقطب طلاب الابتدائي من المملكة

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استقبلت 8 عواصم عالمية عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين في المرحلة الابتدائية، وهي: بكين، الرباط، إسلام أباد، جاكرتا، نيودلهي، الجزائر، كولالمبور، وجيبوتي. اضافة اعلان





8 عواصم عالمية تستقطب طلاب المرحلة الابتدائية في المملكة



عدد طلاب المرحلة المتوسطة السعوديين في الخارج



59 معلمًا وإداريًا في مدارس العواصم العالمية



143 معلمًا ومعلمة وإداري متقاعدون في المدارس الخارجية



الطلاب بالمرحلة الابتدائية



وجاء طلاب المرحلة الابتدائية الأعلى من بين المرحل الدراسية، إذ بلغ عددهم 597 طالبًا وطالبة وفقًا لإحصائيات العاملين والطلاب في الأكاديميات السعودية بالخارج، حسب وزارة الخارجية لعام 2022م.وحلت المرحلة المتوسطة بـ 235 طالبًا وطالبة، ثم المرحلة الثانوية بـ 179، ومرحلة رياض الأطفال بـ 84، وبلغ الإجمالي 1095 طالبًا وطالبة.وسجل الإداريون السعوديون الموفدون إلى الدول الثمانية 13 إداريًا، والمعلمون 37 وبلغ الإجمالي 50 إداريًا ومعلمًا، وعدد السعوديين المتقاعدين بلغ معلمًا واحدًا.وبلغ عدد المعلمات المتقاعدات 13 ليكون الإجمالي 14 متقاعدًا ومتقاعدة، وبلغ عدد الإداريين المتقاعدين 15 سعوديًا وسعودية بمجموع كلي 143 معلمًا ومعلمة وإداري.1ـ بكين: 352ـ الرباط 1033ـ إسلام أباد: 514ـ جاكرتا: 1095ـ نيودلهي: 516ـ الجزائر: 547ـ كوالالمبور: 1758ـ جيبوتي: 19