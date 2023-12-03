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عاجل.. موعد أول إجازة في الفصل الدراسي الثاني

الإجازة المطولة
أول إجازة تبدأ في 17/12/2.23
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يتخلل الفصل الدراسي الثاني في مختلف مدارس المملكة، إجازات عدة للطلاب والمعلمين، على النحو التالي:
- الإجازة الأولى وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 4/6/1445هـ، الموافق 17/12/2023م.اضافة اعلان



- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/6/1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/7/1445 هــ، الموافق 14/1/2024م.


- الإجازة الثالثة وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 16/7/1445هـ، الموافق 28/1/2024م.


- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بتاريخ 12/8/1445 هـ الموافق 22/2/2024م، وتبدأ معها أيضًا إجازة يوم التأسيس الوطني، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام.


ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعًا دراسيًا  
وتبلغ عدد الأيام الدراسية 57 يومًا

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

 

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