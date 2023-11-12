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صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول

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أثناء أداء الاختبارات في إحدى مدارس الشرقية
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انطلقت، صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.اضافة اعلان
وينتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1445هـ، في جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).

هواتف لـ "التواصل الإرشادي"
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بالرياض تخصيص هواتف لـ"التواصل الإرشادي"؛ لتقديم الاستشارات، وتهيئة الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات.
ويتم من خلالها تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية لتهيئة الطلاب للاختبارات من يوم الأحد 28/4/1445 هـ إلى 1/5/1445هـ، وذلك من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا. 


صور الاستعدادات في مكة وجدة

من جانبها، نشرت إدارة التعليم بمكة المكرمة، عبر حسابها في منصة "إكس"، صورًا تظهر جانبًا من جاهزية مدارس تعليم مكة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من عام ١٤٤٥ هـ

ونشرت إدارة التعليم بجدة، صورًا للطلاب والطالبات في مدارس التعليم بجدة أثناء أداء أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.


توقيت اختبارات الفصل الدراسي في مدارس تبوك

وأعلنت إدارة التعليم بتبوك، توقيت اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم الأحد 28-4-1445هـ في تمام الساعة 8 صباحًا لمدارس التعليم العام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم - التربية الخاصة - مدارس التعليم الأهلي والأجنبي.
فيما تنطلق اختبارات مدارس التعليم المستمر عند الساعة 4 عصرًا.

أجواء مفعمة بالتفاؤل والاطمئنان في مدارس الشرقية

ونشرت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، صورًا لطلاب وطالبات مدارس تعليم الشرقية أثناء أداء اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل والاطمئنان.

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