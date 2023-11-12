بالصور.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول

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انطلقت، صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة. اضافة اعلان

وينتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1445هـ، في جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).



هواتف لـ "التواصل الإرشادي"

صور الاستعدادات في مكة وجدة



توقيت اختبارات الفصل الدراسي في مدارس تبوك





فيما تنطلق اختبارات مدارس التعليم المستمر عند الساعة 4 عصرًا … #تعليم_تبوك يعلن توقيت اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم غد الأحد 28-4-1445هـ في تمام الساعة 8 صباحًا لمدارس التعليم العام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم - التربية الخاصة- مدارس التعليم الأهلي والأجنبي…فيما تنطلق اختبارات مدارس التعليم المستمر عند الساعة 4 عصرًا … pic.twitter.com/DEAISWaqfL November 11, 2023

أجواء مفعمة بالتفاؤل والاطمئنان في مدارس الشرقية



طلاب وطالبات مدارس تعليم الشرقية يؤدون اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل والاطمئنان . pic.twitter.com/ENPgAMH6C6 November 12, 2023

وأعلن تعليم الشرقية، تفعل حملة اليوم الدولي للتسامح داخل قاعات الاختبارات، تعزيزا لقيم التسامح والاعتدال بين الطلاب والطالبات.



مدارس تعليم الشرقية تفعل حملة ضمن الحملة الإعلامية لتعزيز قيم التسامح ،،،مدارس تعليم الشرقية تفعل حملة #اليوم_الدولي_للتسامح داخل قاعات الاختبارات، تعزيزا لقيم التسامح والاعتدال بين الطلاب والطالبات . pic.twitter.com/HJfh4IwW49 November 12, 2023

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بالرياض تخصيص هواتف لـ"التواصل الإرشادي"؛ لتقديم الاستشارات، وتهيئة الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات.ويتم من خلالها تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية لتهيئة الطلاب للاختبارات من يوم الأحد 28/4/1445 هـ إلى 1/5/1445هـ، وذلك من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.من جانبها، نشرت إدارة التعليم بمكة المكرمة، عبر حسابها في منصة "إكس"، صورًا تظهر جانبًا من جاهزية مدارس تعليم مكة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من عام ١٤٤٥ هـونشرت إدارة التعليم بجدة، صورًا للطلاب والطالبات في مدارس التعليم بجدة أثناء أداء أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.وأعلنت إدارة التعليم بتبوك، توقيت اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم الأحد 28-4-1445هـ في تمام الساعة 8 صباحًا لمدارس التعليم العام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم - التربية الخاصة - مدارس التعليم الأهلي والأجنبي.فيما تنطلق اختبارات مدارس التعليم المستمر عند الساعة 4 عصرًا.ونشرت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، صورًا لطلاب وطالبات مدارس تعليم الشرقية أثناء أداء اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل والاطمئنان.