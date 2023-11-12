بالصور.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول

انطلقت، صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.
وينتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1445هـ، في جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).
ويتم من خلالها تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية لتهيئة الطلاب للاختبارات من يوم الأحد 28/4/1445 هـ إلى 1/5/1445هـ، وذلك من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.
#استشارات|— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) November 12, 2023
الإدارة العامة لـ #تعليم_الرياض تخصص هواتف لـ "التواصل الإرشادي" لتقديم الاستشارات،وتهيئة الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات. pic.twitter.com/0w6ZFQe5hq
صور الاستعدادات في مكة وجدةمن جانبها، نشرت إدارة التعليم بمكة المكرمة، عبر حسابها في منصة "إكس"، صورًا تظهر جانبًا من جاهزية مدارس تعليم مكة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من عام ١٤٤٥ هـ
#صور |— إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) November 11, 2023
جانب من جاهزية مدارس #تعليم_مكة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من عام ١٤٤٥ هـ pic.twitter.com/vVRFhskc3D
ونشرت إدارة التعليم بجدة، صورًا للطلاب والطالبات في مدارس التعليم بجدة أثناء أداء أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.
قبل قليل ..— إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) November 12, 2023
طلاب وطالبات مدارس #تعليم_جده يؤدون أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول . pic.twitter.com/YS4kMAwalh
توقيت اختبارات الفصل الدراسي في مدارس تبوكوأعلنت إدارة التعليم بتبوك، توقيت اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم الأحد 28-4-1445هـ في تمام الساعة 8 صباحًا لمدارس التعليم العام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم - التربية الخاصة - مدارس التعليم الأهلي والأجنبي.
فيما تنطلق اختبارات مدارس التعليم المستمر عند الساعة 4 عصرًا.
#تعليم_تبوك يعلن توقيت اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم غد الأحد 28-4-1445هـ في تمام الساعة 8 صباحًا لمدارس التعليم العام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم - التربية الخاصة- مدارس التعليم الأهلي والأجنبي…— إدارة تعليم تبوك (@moe_tbk) November 11, 2023
فيما تنطلق اختبارات مدارس التعليم المستمر عند الساعة 4 عصرًا … pic.twitter.com/DEAISWaqfL
أجواء مفعمة بالتفاؤل والاطمئنان في مدارس الشرقيةونشرت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، صورًا لطلاب وطالبات مدارس تعليم الشرقية أثناء أداء اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل والاطمئنان.
طلاب وطالبات مدارس تعليم الشرقية يؤدون اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل والاطمئنان . pic.twitter.com/ENPgAMH6C6— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) November 12, 2023
وأعلن تعليم الشرقية، تفعل حملة اليوم الدولي للتسامح داخل قاعات الاختبارات، تعزيزا لقيم التسامح والاعتدال بين الطلاب والطالبات.
ضمن الحملة الإعلامية لتعزيز قيم التسامح ،،،— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) November 12, 2023
مدارس تعليم الشرقية تفعل حملة #اليوم_الدولي_للتسامح داخل قاعات الاختبارات، تعزيزا لقيم التسامح والاعتدال بين الطلاب والطالبات . pic.twitter.com/HJfh4IwW49