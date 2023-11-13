الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

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موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

اختبارات 11
اختبارات الفصل الدراسي الأول
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يواصل نحو 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الاثنين، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.اضافة اعلان
وتستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام، وتشمل جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 

وشددت وزارة التعليم، على أهمية رصد درجات اختبار المواد التحريرية وتدقيقها في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول، وإغلاق الدرجات واعتمادها في النظام قبل نهاية دوام الخميس القادم.


موعد نهاية الفصل الدراسي الأول
ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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