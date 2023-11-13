موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

يواصل نحو 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الاثنين، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.
وتستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام، وتشمل جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).
نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول وشددت وزارة التعليم، على أهمية رصد درجات اختبار المواد التحريرية وتدقيقها في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول، وإغلاق الدرجات واعتمادها في النظام قبل نهاية دوام الخميس القادم.
موعد نهاية الفصل الدراسي الأول
ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.