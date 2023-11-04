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مرور جدة يضبط 4 إثيوبيين بمواد مخدرة والقبض على مواطن في "الشرقية"

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
أرشيفية
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

مرور محافظة جدة

قبض مرور محافظة جدة على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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