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تعليم جازان: تأهل 9 طلاب في مسابقة موهوب للأولمبيادات الدولية ولملتقى الفلك والفضاء

تعليم جازان
تعليم جازان
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تأهيل 9 طلاب وطالبات في مسابقة "موهوب2" لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية ولملتقى الشتاء للفلك والفضاء، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم .اضافة اعلان

مسابقة موهوب
وأوضحت الإدارة أن ثلاثة طلاب حصلوا على ميداليات التميز على مستوى المملكة في مسابقة موهوب وانتقلوا لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، إلى جانب تأهل ثلاثة آخرين من الطلاب لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، فيما تأهل ثلاثة طلاب لملتقى الشتاء للفلك والفضاء.

موهبة للأولمبيادات الدولية
يُذكر أن "مسابقة موهوب 2023م" تعتبر ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، والتي تستهدف طلبة الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي في المواد العلمية (العلوم - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - الأحياء- الفلك والفضاء).
وذلك بهدف اكتشاف الطلبة المتميزين، ودعمهم ببرامج تدريبية متخصصة، وصولاً لتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلميّة والتقنيّة، إضافة إلى إكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، وتمثيل المملكة في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.

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