بالمئات.. "إنجاد" يكشف عن البلاغات التي تلقاها في أسبوع

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كشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 423 بلاغًا في عدة أماكن.





وقالت المنصة على حسابها في إكس، أيضًا إنها تلقت 9 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و414 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.







"إنجاد" يباشر بلاغات عن مفقودين



وقبل أيام أعلن الفريق أن عددًا من أعضائه تحركوا بعد ورود بلاغ عن مفقود شمال المملكة.كما تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من شعيب العويصي التابع لمنطقة الحدود الشماليةوبين أن المفقود يستقل مركبة من نوع: "جيب لاندكروزر"، موديل 1994، بيضاء اللون.فيما تحرك أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من شكاعة التابعة لمنطقة تبوك.