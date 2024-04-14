أسبوع إنجاد.. 7 بلاغات عن مفقودين و ٥٧٨ عن مركبات عالقة

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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه باشر على مدار أسبوع 7 بلاغات عن مفقودين في مناطق مختلفة من المملكة.







7 بلاغات عن مفقودين و ٥٧٨ عن مركبات عالقة



تطور خدمات جمعية إنجاد



وعلى حسابها في إكس، أكدت المنصة أنها تلقت 7 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و578 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.وأوضحت جمعية إنجاد أن العمل فيها يسير بشكل احترافي، وأنها نشأت بغرض حماية وإنقاذ الأرواح.وبينت أن الخدمة تطورت من إنقاذ الفرد وهو على وشك الموت بالصحراء، إلى إنقاذ السيارة من الغرس في الرمال، ثم إلى التوعية بالقيادة الصحيحة لمنع الغرس من الأساس، ومخاطر القيادة في الصحراء.وأشارت إلى أن الحوادث تقع نتيجة الجهل بالمخاطر؛ مثل عدم التقدير الصحيح لنعومة الأرض، أو عدم المعرفة بعمل المركبة بالشكل الصحيح في الأرض.