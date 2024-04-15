تقلبات جوية على الرياض مستمرة لساعات

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من رياح نشطة وأتربةٍ مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.



رياح نشطة على الرياض:

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق:

وبين أن الحالة تشمل العاصمة الرياض، والدرعية، وحريملاء، وضرما، الأفلاج، الرين، السلي، والقويعة، وادي الدواسر وتستمر الحالة -بمشيئة الله - تعالى حتى الساعة الثامنة مساءً.وقبل ساعات أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والنعيرية".2 - منطقة الجوف، وتشمل "سكاك ودومة الجندل".3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والعويقيلة".4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العهد والحناكية وبدر ووادي الفرع.5 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وأملج وضباء ونيوم شرما".6 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".7 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات وأضم وميسان والخرمة وتربة والمويه ورنية".9 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعيون الجوا والخبرا والرس والفوارة والنبهانية وضرية وعقلة الصقور".11 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".12 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والقويعية والدوادمي والراين وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".13 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة والأمواه وبيشة وتثليث وطريب".