عاجل.. منها مكة والمدينة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

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دعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
الدفاع المدني:
وتوقع الدفاع المدني هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
ويشمل الإنذار في مكة المكرمة كل من "رابغ والكامل"، وفي المدينة المتورة "ينبع والعيص والعلا وبدر ووادي الفرع".
كما يشمل أيضا "تبوك والجوف والحدود الشمالية"، فيما يتوقع هطول أمطار متوسطة "المدينة المنورة والمهد والحناكية وخيبر".
هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة:
ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة ونشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
وفي مكة المكرمة كل من "العاصمة المقدسة والطائف والجموم وجدة وخليص بحرة والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان".
هطول أمطار رعدية:
في وقت سابق، أصدر المركز الوطنى للأرصاد تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة،
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة حتى يوم الجمعة القادمة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن التوقعات تُشيرإلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.
أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار بهذه المناطق
وبين أن الرياح تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع تساقط البرد على منطقتى عسير وجازان وتزداد غزارتها يومى الأربعاء والخميس.
1 – منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف وعرعر والعويقلية".
2 – منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
منطقة تبوك وتشمل"حقل والبدع وضباء والوجه وأملج وتيماء".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل"العيص والمهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة والعاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة والليث والقنفذة ".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وبني حسن وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة جازان، وتشمل “الريث وهروب والدائر وفيفا والعيدابي ولاحرث والخوية".
7 - منطقة عسير، وتشمل “أبها وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
ونوه المركز لضرورة متابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.
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#الدفاع_المدني يدعو إلى الحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة. pic.twitter.com/VEZmxm8KqM— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 4, 2023